Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:22, 2 июля 2026Ценности

Иностранцы заинтересовались формой сборной России на Паралимпиаде-2026

Глава ПКР Рожков: Иностранцы заинтересовались формой сборной России на Паралимпиаде-2026
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков высказался об отношении иностранцев к форме сборной России на зимней Паралимпиаде-2026 в Италии. Его комментарий публикует NEWS.ru.

По словам Рожкова, туристы из разных стран заинтересовались указанной одеждой и аксессуарами. Они выражали поддержку российским спортсменам, просили значки и проявляли желание сфотографироваться.

«У них было особенное желание сделать кадр, чтобы один стоял лицом, а второй спиной, где было написано Россия. Чем больше нашей символики, тем лучше», — заявил президент ПКР.

В июне были названы самые сексуальные футболисты чемпионата мира — 2026.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромная разница в возможностях». Россия нанесла массированный удар по Киеву. Что о «ночи возмездия» пишут мировые СМИ?

    Стало известно о повторной атаке ВСУ в районе удара по автобусу из Белоруссии под Брянском

    В Банке России признали необъяснимость курса рубля

    Власти раскрыли подробности об атаке ВСУ на автобус из Белоруссии под Брянском

    Россияне чаще других арендовывали роскошные яхты за сотни тысяч рублей в Турции

    Ставки по вкладам в российских банках упали еще сильнее

    30 лет пролежавшего на Эвересте альпиниста опознали благодаря ДНК-тесту

    Названы причины укрепления рубля

    Российский фондовый рынок ускорил падение

    В МИД описали массированный удар по Украине фразой «даже Кличко смог»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok