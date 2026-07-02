Глава ПКР Рожков: Иностранцы заинтересовались формой сборной России на Паралимпиаде-2026

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков высказался об отношении иностранцев к форме сборной России на зимней Паралимпиаде-2026 в Италии. Его комментарий публикует NEWS.ru.

По словам Рожкова, туристы из разных стран заинтересовались указанной одеждой и аксессуарами. Они выражали поддержку российским спортсменам, просили значки и проявляли желание сфотографироваться.

«У них было особенное желание сделать кадр, чтобы один стоял лицом, а второй спиной, где было написано Россия. Чем больше нашей символики, тем лучше», — заявил президент ПКР.

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