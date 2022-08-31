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Российский преемник Paulig начал выпускать кофе под новым брендом

Бывшая «дочка» Paulig «Милфудс» начал выпускать кофе под российским брендом Poetti

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Бывшая «дочка» Paulig «Милфудс» (ранее «Паулиг Рус») начала выпускать кофе под новым российским брендом Poetti на заводе в Тверской области, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Первые выпущенные упаковки Poetti – важная веха в истории нашего предприятия. Первым с конвейера сошел кофейный бленд Poetti Daily Classic Crema в фасовке 1 кг, полюбившийся потребителям и востребованный формат, который можно будет приобрести в основных каналах продаж уже в сентябре», — цитирует пресс-служба слова директора цепочки поставок «Милфудс» Сергея Юшина.

В 2023 году преемник Paulig планирует производить не только зерновой и молотый кофе, но и растворимый. Завод «Милфудс» находится на территории промышленного парка «Боровлево-2» под Тверью и может выпускать более 25 миллионов килограммов кофе в год.

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Paulig закрыл сделку по продаже бизнеса в России в начале мая. Хотя завод под Тверью перешел под управление «Милфудс», финский производитель не предоставил ей свои бренды и рецепты. Новый владелец предприятия сохранил штат сотрудников — более 100 человек. Как отметили в правительстве Тверской области, зеленый кофе на завод поставляют напрямую производители более чем из десяти стран.

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Софья Ермакова
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