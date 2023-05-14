Доля голосов за Эрдогана упала ниже 50 процентов

ЦИК Турции: доля полученных Эрдоганом голосов упала ниже 50% после вскрытия 91,1% голосов

Доля голосов, полученных действующим президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на выборах главы государства, упала ниже 50 процентов после вскрытия 91,1 процента урн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий ЦИК.

Эрдоган набирает 49,98 процента голосов, а его главный соперник, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,23 процента. Третий кандидат от альянса АТА Синан Оган получил 5,32 процента.

Для победы в первом туре кандидат должен получить 50 процентов + один голос.

Голосование началось в воскресенье, 14 мая, в 8:00 и продолжалось до 17:00 (время совпадает с московским). Выборы проходили на территории 81 провинции страны. За президентский пост боролись три кандидата — действующий глава государства Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган от политического объединения «Альянс АТА». Кроме того, в Турции выбирали 600 депутатов парламента.