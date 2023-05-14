Отдыхавшая в Турции с другом туристка сгорела заживо в доме на колесах

Британская туристка погибла в Бодруме в загоревшемся из-за обогревателя доме на колесах

Британская туристка сгорела заживо в доме на колесах в Бодруме, Турция. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, погибшая 54-летняя Хейли Луиза Пирс отдыхала в турецком городе вместе с другом. В одну из ночей они проснулись из-за распространяющегося по дому огня и попытались покинуть фургон. Однако выбраться из охваченного пламенем автомобиля смог только мужчина.

Прибывшим на место происшествия пожарным не удалось спасти Пирс. Ее обгоревшее тело было обнаружено, когда огонь полностью ликвидировали. Уточняется, что возгорание произошло из-за электрического обогревателя. Ведется расследование.

Погибшую похоронили на кладбище Акчаалан в Бодруме, сообщили ее близкие в социальных сетях. «Мне грустно об этом говорить, но сегодня утром мы потеряли очень дорогого друга. Хейли будет очень не хватать», — написал один из ее приятелей.

Ранее российский турист в одиночку поехал на отдых в тайскую Паттайю и умер в отеле при загадочных обстоятельствах. По словам родственников мужчины, 1 января турист перестал выходить на связь, спустя девять дней он был найден мертвым в номере.