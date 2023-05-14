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23:39, 14 мая 2023Россия

В Подмосковье дрон упал на склад хранения взрывчатых веществ

Baza: в Подмосковье дрон упал на один из складов хранения взрывчатых веществ

Фото: Baza / Reuters

Дрон упал на один из складов хранения взрывчатых веществ в Подмосковье. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По его данным, коптер не нес боеприпасы и был оборудован видеокамерой. Он мог упасть из-за севшей батарейки. Возможно, беспилотник использовался кем-то для наблюдения за складом. Владельцев дрона сейчас устанавливают.

Ранее в подмосковной Кашире дачник вызвал полицию из-за воздушного змея. Россиянин подумал, что это следящий за ним беспилотник. До этого похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Там горожанка приняла за беспилотник чайку. Она уверяла полицейских, что над Южно-Приморским парком летает белый дрон, и даже находила фото похожих моделей в сети. В действительности же оказалось, что это была парящая птица.

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Марина Совина
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