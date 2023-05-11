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11:27, 11 мая 2023Россия

Россиянка приняла чайку за беспилотник и переполошила полицию

«Фонтанка»: в Санкт-Петербурге женщина приняла чайку за беспилотник и переполошила полицию

Фото: Phil Botha / Unsplash

В Санкт-Петербурге женщина приняла чайку за беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и переполошила полицию, сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, петербурженка обратилась к оперативникам и рассказала, что над Южно-Приморским парком летает белый дрон. В действительности же оказалось, что это была парящая птица.

В районе торгового центра «Жемчужная плаза» сотрудники полиции заметили нечто похожее на коптер, но объект быстро улетел, а поблизости не было никого, кто бы мог управлять дроном.

Жительница Северной столицы уверяла, что видела именно беспилотник, и даже находила фото похожих моделей в сети. По ее словам, он направлялся в сторону Сосновой Поляны. Однако других свидетелей полета беспилотника не удалось обнаружить.

Заявляли о БПЛА и в других районах Петербурга. Так, житель Калининского района снял на видео человека, который пытался запустить дрон в парке имени академика Сахарова. Кроме того, «маленький самолет» видели на Приморском проспекте.

26 апреля сообщалось, что на здание Мосгорсуда приземлился беспилотник. Впоследствии удалось установить, что коптер был игрушечным.

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Анна Щербакова
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