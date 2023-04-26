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12:52, 26 апреля 2023Россия

Появились подробности об упавшем возле Мосгорсуда беспилотнике

В Мосгорсуде сообщили, что упавший рядом беспилотник оказался игрушечным

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Беспилотник, упавший на территории Московского городского суда, оказался детской игрушкой. Подробности о дроне сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

По словам собеседника издания, устройство не представляло опасности. Его забрала следственная группа.

О том, что на территорию Мосгорсуда упал квадрокоптер, стало известно днем 26 апреля. Падающий дрон заметила дежурная поста охраны, которая сразу обратилась в полицию. Аппарат размером 15 на 15 сантиметров не имел опознавательных знаков. Посторонних предметов на корпусе беспилотника не обнаружили.

Ранее беспилотник с камерой и прикрепленным к корпусу красным парашютом нашли в лесу в Можайском городском округе Подмосковья. Житель деревни Шаликово заметил устройство на дереве в лесу и обратился в полицию. Предварительно, найденный аппарат похож на дрон-разведчик.

До этого также сообщалось, что два дрона упали на территории частных домов под Шатурой и Раменским в Подмосковье. Позже выяснилось, что одно из устройств оказалось игрушечным. Эту информацию подтвердил глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.

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Константин Лысяков
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