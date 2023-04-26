Беспилотник с камерой и прикрепленным парашютом нашли в лесу под Москвой

РЕН ТВ: беспилотник с камерой и прикрепленным парашютом нашли в лесу под Можайском

Беспилотник с камерой и прикрепленным парашютом нашли в лесу в Можайском городском округе Подмосковья. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что житель деревни Шаликово заметил дрон на дереве в лесу и обратился в полицию.

К беспилотнику был прикреплен красный парашют. По предварительным данным, найденное устройство похоже на беспилотник-разведчик.

Ранее сообщалось, что два дрона упали на территории частных домов в Московской области.

По информации Telegram-канала Shot, первый коптер без опознавательных знаков рухнул 25 апреля около 17:00 у дома жителя деревни Новосидориха в городском округе Шатура. Длина устройства составляла примерно 20 сантиметров.

Второй дрон — SJRC F11 с камерой — перелетел за забор и оказался, по сведениям издания, на территории участка в деревне Обухово в Раменском городском округе в районе 20:00. Взрывчатки в нем не было.

Кто запустил беспилотные летальные аппараты в Подмосковье, пока неизвестно.

