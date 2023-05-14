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20:40, 14 мая 2023Мир

Кылычдароглу опередил Эрдогана на президентских выборах в Турции

Агентство АНКА: кандидат Кылычдароглу опередил Эрдогана на президентских выборах в Турции

Фото: Umit Bektas / Reuters

Оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу опередил на 7,66 процентных пункта действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции. Такие данные приводит агентство АНКА со ссылкой на своим подсчеты результатов голосования, передает ТАСС.

По сведениям агентства, после вскрытия 31,2 процента урн Кылычдароглу набирает 51,49 процента голосов, а действующий президент — 43,83 процента.

В ЦИК Турции заявили, что по итогам обработки данных с 50 процентов урн, Эрдоган набирает 52,19 процента голосов, а его главный соперник Кылычдароглу — 41,93 процента.

О лидерстве Эрдогана на выборах сообщили и в правящей партии Турции. Официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик пояснил, что у Эрдогана значительный отрыв от остальных кандидатов.

По словам Челика, подсчет голосов еще продолжается.

14 мая в Турции стартовало голосование на выборах президента и парламента страны. Выборы проходили на территории 81 провинции страны.

За президентский пост боролись три кандидата — действующий глава государства Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган от политического объединения «Альянс АТА». Кроме того, граждане Турции выбирали 600 депутатов парламента.

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Анна Щербакова
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