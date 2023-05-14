Названы результаты парламентских выборов в Турции после вскрытия половины урн

Альянс партии Эрдогана получит более половины мест по результатам обработки 50% бюллетеней

«Республиканский альянс» во главе с правящей в Турции Партией справедливости и развития (ПСР) лидирует на парламентских выборах по результатам обработки более половины бюллетеней. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Таким образом, альянс действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана получает подавляющее большинство мест в парламенте.

Правящая партия получила 37,6 процента голосов избирателей, что гарантирует 275 мест, а вместе с союзной ей Партией националистического движения — 53,2 процента и почти 332 мандата в парламенте из 600 мест.

Оппозиционный «Народный альянс» получил в свою очередь более 32 процентов голосов.

Ранее стало известно, что оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу опередил на 7,66 процентных пункта действующего лидера Эрдогана на президентских выборах в Турции. По сведениям агентства АНКА, после вскрытия 31,2 процента урн Кылычдароглу набирал 51,49 процента голосов, а действующий президент — 43,83 процента.