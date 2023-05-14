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17:33, 14 мая 2023Мир

Эрдоган прибыл в Анкару для наблюдения за результатами выборов

Haberler: Эрдоган изменил решение следить за выборами из Стамбула и прибыл в Анкару

Фото: Hannah McKay / Reuters

Тайип Эрдоган изменил решение следить из Стамбула за итогами президентских выборов Турции и прибыл в Анкару. Об этом сообщает портал Haberler.com.

По его данным, действующий президент направился в свою резиденцию в Бештепе.

Еще утром Эрдоган на избирательном участке в азиатской части Стамбула заявил, что не собирается покидать город. Однако уже в 15:15 прилетел в столицу.

Ранее сообщалось, что в Турции начался подсчет голосов. Выборы проходили на территории 81 провинций страны. За президентский пост боролись три кандидата — действующий глава государства Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган от политического объединения «Альянс АТА».

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Илона Палей
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