В Турции завершилось голосование на выборах президента и парламента

В Турции завершено голосование на выборах президента и парламента

Голосование на выборах президента и парламента Турции завершено, начался подсчет голосов. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Пока не будут известны окончательные результаты голосования, мы будем защищать волю нашего народа», — заявил турецкий лидер.

Голосование началось в воскресенье, 14 мая, в 8:00 и продолжалось до 17:00 (время совпадает с московским). Выборы проходили на территории 81 провинции страны.

За президентский пост боролись три кандидата — действующий глава государства Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган от политического объединения «Альянс АТА». Граждане также выбирали 600 депутатов парламента.