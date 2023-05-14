Кадыров опроверг информацию о прорыве ВСУ в направлении Кременной

Глава Чечни Кадыров: о полномасштабном контрнаступлении Украины речи быть не может

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прорвали линию обороны в направлении Кременной. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным «Иран» опроверг информацию о том, что якобы «укронатовские формирования» прорвали линию обороны по направлению Кременная. При этом он не исключил возможность вылазки украинских диверсионных групп в этом районе. «О полномасштабном контрнаступлении украинских и натовских подразделений речи быть не может», — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что любые попытки Украины отвоевать территорию, подконтрольную спецназу «Ахмат», будут провальными.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что нет «такого количества ракет», которое мог бы получить Киев, чтобы поменять ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО).