Константинов заявил, что Крым инициирует вопрос отмены решения о передаче полуострова УССР

Президиум парламента Крыма инициирует вопрос отмены принятого в 1954 году решения о передаче полуострова УССР. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Тема будет поднята на ближайшем заседании президиума парламента республики. «Мы рассмотрим этот вопрос. Планируем поручить его детальное изучение научному совету по правотворчеству при председателе государственного совета Республики Крым», — заявил Константинов.

Крымская область входила в составе РСФСР до 19 февраля 1954 года. Затем президиум Верховного совета СССР издал указ о ее передаче в состав Украинской ССР. Инициатором стал советский лидер Никита Хрущев, который долгое время работал на Украине. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.

В апреле Константинов потребовал отменить решение о передаче Крыма в состав УССР и назвал его незаконным. По его словам, депутат Госдумы Константин Затулин обладает мощной правовой базой, которая доказывает несостоятельность подписанных документов.