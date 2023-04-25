Парламентарий призвал отменить решение о передаче Крыма в состав УССР

Глава парламента Константинов назвал незаконной передачу Крыма в состав УССР в 1954 году

Глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал решение о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году. Его слова приводит РИА Новости.

Константинов потребовал отменить решение о передаче Крыма в состав УССР и назвал его незаконным. По его мнению, следует поставить точку «в истории процесса вопиющей несправедливости и юридического нигилизма, запущенного в 1954 году».

«В политическом плане это было сделано в 2014 году. В юридическом — должно быть сделано в ближайшее время», — призвал парламентарий.

По словам Константинова, депутат Госдумы Константин Затулин обладает мощной правовой базой, которая доказывает несостоятельность подписанных документов.

«Кто инициирует этот процесс — не так уж важно. Но мы обязательно объединим усилия и с депутатом Госдумы Затулиным, и со всеми нашими союзниками по этому благородному делу и доведем его до логического завершения», — заключил он.

Ранее Затулин предложил отменить решение властей СССР о передаче Крыма Украине. «Мы единственные продолжатели Советского Союза, поэтому нам бы вернуться к этому и отменить эти решения демонстративно», — подчеркнул он.