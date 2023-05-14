В Италии заявили о возможной массовой «макаронной забастовке»

Il Messaggero: в Италии может начаться забастовка из-за роста цен на макароны

На данный момент рост цен на макароны в Италии может привести к массовой забастовке по всей стране. Об этом сообщает газета I'll Messaggero.

Ассоциация потребителей потребовала провести проверки по этому факту. Люди также заявили о возможной «макаронной забастовке» из-за необоснованного роста стоимости макаронных изделий.

Уже известно, что Ассоциация потребителей Италии направила жалобы в антимонопольное ведомство. Подобный текст также оказался в Центральной инспекции по защите качества и пресечению мошенничества в сфере агропродовольственных товаров. В жалобе описана просьба расследовать «аномальные» изменения в розничных ценах на макароны. В частности, выяснить, по какой причине в ряде торговых сетей рост цен на макароны оказался в два раза выше инфляции.

Если в ближайшее время цены на макароны не снизятся, то люди массово будут оставлять пачки на полках. Таким образом начнется «макаронная забастовка» в стране, пригрозила Ассоциация потребителей.

При этом итальянские производители не согласились с жалобой. Некоторые из них заявили, что рост цен на макаронные изделия обоснован. В то же время они заявили, что стоит обратить внимание на цепочки поставок и контролировать цены до момента размещения товара на полках магазинов.