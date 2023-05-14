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07:27, 14 мая 2023Бывший СССР

Российский военный рассказал о напуганных бойцах ВСУ в Марьинке

Российский военный заявил об напуганных бойцах ВСУ в Марьинке, стреляющих «по-сомалийски»

Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Украинские военные в Марьинке напуганы, это можно наблюдать в ходе работы штурмовых подразделений в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал боец спецназа Южной группировки войск, пишет РИА Новости.

Как уточнил российский военный, противник стреляет не целясь, из-за угла, прячась в укрытиях. По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут себя «достаточно скрытно». «По противнику видно, что он боится, вольно он себя не ведет. Двигается из укрытия в укрытие перебежками, к спорту мы их приучили, а при контактном бое ведет огонь из-за укрытий, порой по-сомалийски — не прицельно, просто выставляя оружие из-за угла», — подчеркнул спецназовец.

Российские войска ведут дневное и ночное наблюдение. Они обнаруживают диверсионные группы ВСУ еще на подступах к городу и сразу наносят по ним удар. Состав таких групп по восемь человек. Их ключевая задача — вскрытие российских позиций.

Ранее российский боец Южной группы войск с позывным Гуд заявил, что артиллерия ВСУ пытается разрушить каждое здание в Марьинке.

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Марина Совина
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