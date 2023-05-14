В Индии задержали судно с 2,5 тонны метамфетамина на 1,4 миллиарда долларов

Власти Индии задержали судно с 2,5 тонны метамфетамина стоимостью в 1,4 миллиарда долларов

Власти Индии конфисковали 2,5 тонны метамфетамина стоимостью 1,4 миллиарда долларов с судна в районе побережья Кералы. Об этом пишет Economic Times.

Как сообщили в индийском Бюро по контролю за оборотом наркотиков, рекордная партия метамфетамина была изъята в ходе операции «Самудрагупт», проводимой совместно с Военно-морским флотом страны и направленной на пресечение торговли запрещенными веществами из Афганистана. Груз, распределенный по 134 мешкам, предназначался для распространения в Индии, на Шри-Ланке и Мальдивах. Также был задержан гражданин Пакистана, находившийся на судне.

Это уже третья крупная партия наркотиков, изъятая властями Индии за последние полтора года. За все время операции «Самудрагупт» было задержано около 3,2 тонны метамфетамина, 500 килограммов героина и 529 килограммов гашиша.

Ранее Военно-морские силы Колумбии захватили подводную лодку более чем с тонной кокаина стоимостью 87 миллионов долларов на борту. Сообщается, что судно направлялось в Центральную Америку, когда на нем произошла авария, которая привела к выделению токсичных газов из топлива. Двое подозреваемых погибли, а двое других сильно пострадали.