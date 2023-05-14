Сторонники турецкой оппозиции вышли на стихийный митинг в Анкаре в поддержку Кылычдароглу

Сторонники турецкой оппозиции вышли вечером в воскресенье, 14 мая, на стихийный митинг в Анкаре, чтобы выразить поддержку своему кандидату на президентских выборах Кемалю Кылычдароглу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Возле штаб-квартиры Народно-республиканской партии (НРП) в районе Сегютозю собралось от 30 до 50 человек, выкрикивающих лозунги в поддержку Кылычдароглу.

Некоторые участники митинга заявили, что уже начали праздновать «победу Кылычдароглу» над действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, несмотря на то, что подсчет голосов еще не закончился.

После вскрытия двух третьих урн Эрдоган продолжает лидировать на президентских выборах в Турции, набирая 51,23 процента голосов. Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получает 43,05 процента.

14 мая в Турции стартовало голосование на выборах президента и парламента страны. Выборы проходили на территории 81 провинции страны.

За президентский пост боролись три кандидата — действующий глава государства Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган от политического объединения «Альянс АТА». Кроме того, граждане Турции выбирали 600 депутатов парламента.