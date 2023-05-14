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16:59, 14 мая 2023Россия

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погиб мужчина и пострадала женщина

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погиб 69-летний мужчина и ранена 45-летняя женщина

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два человека. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает глава администрации города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

По данным мэра, во время обстрела на улице Степной 69-летний мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован. Однако вскоре скончался в больнице. Также была ранена 45-летняя женщина.

13 мая сообщалось, что ВСУ дважды за 10 минут обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Удары также были нанесены по Куйбышевскому району города. Всего во время обстрела было выпущено 20 снарядов.

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Илона Палей
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