ВС РФ сорвали две попытки ротации ВСУ на передовых позициях купянского направления

Российские военные, входящие в группировку войск «Запад», сорвали две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию на передовых позициях на купянском направлении. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

По его словам, украинские военные предприняли попытки ротации близ населенных пунктов Берестовое и Каменка, однако сделать им это не удалось.

Также артиллерия ВС РФ ликвидировала принадлежавшую украинским военным самоходную гаубицу американского производства М109 Paladin у населенного пункта Песчаное. Кроме того, были уничтожены два минометных расчета близ населенных пунктов Степовая Новоселовка и Кисловка и два украинских разведывательных беспилотника «Фурия».

Ранее, 10 мая, российская артиллерия на купянском направлении сорвала три попытки бойцов ВСУ провести ротацию подразделений. Удары наносились по передовым позициям противника около населенный пунктов Двуречное, Синьковка и Табаевка.

