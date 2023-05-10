Российская артиллерия сорвала три попытки ВСУ провести ротацию подразделений

В Минобороны сообщили, что ВС РФ сорвали три попытки ВСУ провести ротацию подразделений

Российская артиллерия на купянском направлении сорвала три попытки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию подразделений. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский. Его слова в среду, 10 мая, приводит РИА Новости.

Он уточнил, что удары наносились по передовым позициям противника около населенный пунктов Двуречное, Синьковка и Табаевка. Огнем РСЗО «Град» также была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» недалеко от урочища Волчий.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такие действия стали ответными мерами на просьбы республик Донбасса о помощи.