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21:35, 14 мая 2023Россия

В Тольятти потушили вспыхнувший в покрасочном цехе пожар

ГУ МЧС: вспыхнувший 13 мая пожар в покрасочном цехе в Тольятти потушили

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пожар в покрасочном цехе предприятия «Феррони-Тольятти» в Тольятти Самарской области потушили. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону.

Пожарные боролись с огнем с 13 мая. Утром 14 мая открытое горение было ликвидировано.

«В 20:33 (19:33 по московскому времени) 14.05.2023 пожар ликвидирован на площади 20 тысяч квадратных метров»,— сообщили в ведомстве. Погибших и пострадавших нет.

Пожару присвоили третий номер сложности. Его тушили 314 человек и 69 единиц техники. В 3:46 (2:46 по московскому времени) пожар был локализован.

Изначально о пожаре в Самарской области сообщалось вечером 13 мая. Тогда же стало известно, что сотрудников предприятия удалось вовремя эвакуировать, жертв и пострадавших нет.

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Юлия Мискевич
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