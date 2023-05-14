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20:06, 14 мая 2023Мир

Зеленскому вручили премию Карла Великого

В ФРГ Зеленского наградили премией Карла Великого, которую получал Папа Римский

Фото: INA FASSBENDER / Reuters

В немецком Ахене премией имени Карла Великого наградили президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает РИА Новости.

На церемонии вручения канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Европа многим обязана Зеленскому. Также на награждении присутствовали бургомистр Ахена Сибилла Койпен, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Премия Кара Великого каждый год присуждается за вклад в объединение европейских стран. В прошлые годы ее получили Папа Римский Франциск и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее сообщалось, что Шольц принял Зеленского с воинскими почестями в Берлине, несмотря на то, что тот совершает рабочий, а не государственный визит.

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Илона Палей
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