Зеленскому вручили премию Карла Великого

В ФРГ Зеленского наградили премией Карла Великого, которую получал Папа Римский

В немецком Ахене премией имени Карла Великого наградили президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает РИА Новости.

На церемонии вручения канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Европа многим обязана Зеленскому. Также на награждении присутствовали бургомистр Ахена Сибилла Койпен, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Премия Кара Великого каждый год присуждается за вклад в объединение европейских стран. В прошлые годы ее получили Папа Римский Франциск и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее сообщалось, что Шольц принял Зеленского с воинскими почестями в Берлине, несмотря на то, что тот совершает рабочий, а не государственный визит.