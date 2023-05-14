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18:09, 14 мая 2023Путешествия

Пропавшую на Филиппинах россиянку нашли живой

Правозащитник Мельников: пропавшую 6 мая на Филиппинах россиянку Чумак нашли живой

Фото: Unsplash

Россиянку Юлию Чумак, пропавшую на Филиппинах без вести, нашли живой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

О пропаже 23-летней девушки заявила ее мать в посольство РФ на Филиппинах. По словам россиянки, 6 мая ее дочь отправилась в Манилу для работы в одной из местных компаний и перестала выходить на связь. В поисках были задействованы волонтеры. Установить местонахождение Чумак удалось спустя пять дней.

Ранее сообщалось, что в Таиланде нашли тело россиянина, пропавшего 12 мая после падения со скалы.

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Илона Палей
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