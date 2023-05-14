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17:29, 14 мая 2023Бывший СССР

Белоруссия разместила ракетные комплексы на западных границах

Минобороны Белоруссии: ракетные комплексы и РСЗО размещены на западных границах

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белоруссия разместила тактические ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня (РСЗО) на западных границах. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны республики.

Вооруженные силы Белоруссии проводят проверку боеготовности. На указанных участках местности действуют ряд подразделений от механизированных соединений, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии.

«Армия четко демонстрирует: на любую попытку агрессии в отношении Белоруссии мгновенно ответят наш "Полонез" и "Точка"», — прокомментировал проверку ведущий телеканала «ВоенТВ» в опубликованном министерством видео.

О проверке боевой готовности в Белоруссии стало известно в апреле. В ее рамках механизированное соединение с силами противовоздушной обороны (ПВО) должны отработать ряд учебно-боевых задач, включая организацию охрану и оборону района, а также его инженерное оборудование.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике проходят подготовку до 15 тысяч военнослужащих из России. Он утверждает, в случае агрессии против страны дивизия полностью перейдет в его распоряжение.

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Александра Качан
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