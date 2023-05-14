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02:53, 14 мая 2023Культура

Барабанщик Queen выступил на «Евровидении»

Барабанщик Queen Роджер Тейлор выступил на «Евровидении»
Роджер Тейлор

Роджер Тейлор. Фото: Eurovision Song Contest / Reuters

Барабанщик британской рок-группы Queen Роджер Тейлор выступил на международном конкурсе «Евровидение-2023». Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Он сыграл на ударных во время выступления певца Сэма Райдера, который занял второе место в конкурсе в прошлом году и стал гостем мероприятия этого года. «Евровидение-2023» проходило в Ливерпуле, Великобритания.

Победительницей международного музыкального конкурса «Евровидение-2023» стала шведская певица Лорин с композицией Tattoo. По итогам голосований жюри и зрителей она набрала 583 балла. Это второй раз, когда артистка выиграла конкурс: впервые она одержала победу в 2012 году с треком Euphoria.

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Марина Совина
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