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02:12, 14 мая 2023Культура

На «Евровидении» победила певица Лорин из Швеции. Чем она отличилась?

Швеция выиграла конкурс «Евровидение»

Фото: Phil Noble / Reuters

Представительница Швеции певица Лорин стала победительницей 67-го международного музыкального конкурса «Евровидение», прошедшего в британском Ливерпуле. Артистка набрала 583 балла с песней Tattoo, трансляция конкурса велась на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Лорин вышла вперед с огромным отрывом благодаря голосованию жюри, набрав 340 баллов. В голосовании телезрителей артистка получила 243 пункта.

Второе место занял представитель Финляндии, рэпер Käärijä (настоящее имя Йэре Пеухенен), выступивший с композицией Cha Cha Cha. Käärijä заработал 150 баллов от жюри и 376 — от телезрителей. Всего он набрал 526 баллов.

На третьей строчке оказалась израильская певица Ноа Кирель с 362 баллами. Она исполнила композицию Unicorn. Выступление артистки высоко оценило международное жюри — благодаря ему Израиль заработал 177 очков. В голосовании зрителей Кирель получила 185 баллов.

В топ-5 участников с наивысшим числом баллов также вошли представитель Италии Марко Менгони, выступивший с песней Due vite, и норвежская певица Алессандра с композицией Queen of Kings. Они набрали 350 и 268 баллов соответственно.

Главной неудачницей гранд-финала оказалась группа Lord of the Lost, представлявшая Германию с песней Blood & Glitter. Хард-рок коллектив получил лишь 3 пункта от жюри и 15 баллов по итогам голосования зрителей.

Кто такая Лорин?

39-летняя Лорин Зинеб Нора Талхауи — уроженка Стокгольма c марокканско-берберскими корнями. В Швеции она стала известна благодаря участию в музыкальном состязании Idol в 2004 году, однако вскоре ушла из музыкальной индустрии, вернувшись лишь в 2011-м — тогда она выступила на конкурсе шведской песни Melodifestivalen. В дискографии певицы два студийных альбома. Первая пластинка Heal была выпущена в 2012-м, вторая, под названием Ride, — в 2017 году.

Лорин (Швеция)

Фото: Phil Noble / Reuters

Это уже вторая победа Лорин на «Евровидении» — в 2012-м она представляла Швецию на международном конкурсе в столице Азербайджана Баку, заняв первое место с композицией Euphoria. Тогда певица набрала 372 балла, обогнав занявший второе место российский музыкальный коллектив «Бурановские бабушки» на 117 пунктов. Такой разрыв возник из-за решения жюри, по которому Лорин получила 296 баллов, а «Бурановские бабушки» — 96. При этом по результатам телевизионного голосования представительницы России набрали 332 балла, уступив шведской певице лишь 11 пунктов.

С победой на «Евровидении-2023» Лорин стала первой в истории певицей, победившей на конкурсе дважды. Единственным на сегодняшний день певцом, повторно занявшем на состязании первое место, остается ирландский певец Джонни Логан — он становился фаворитом «Евровидения» в 1980-м и в 1984 году.

Букмекеры пророчили победу Швеции и Финляндии

По оценкам букмекеров фавориткой конкурса после полуфиналов была Лорин — ее шансы на победу оценивались в 55 процентов. На втором месте с 22 процентами находился представитель Финляндии рэпер Käärijä (настоящее имя Йэре Пеухенен) с композицией Cha Cha Cha.

На третьей позиции с шансами на победу в шесть процентов указывался украинский дуэт Tvorchi, состоящий из саунд-продюсера из Тернопольской области Андрея Гуцуляка и уроженца Нигерии, вокалиста Джеффри Кенни. Коллектив выступил на состязании с песней Heart of Steel.

«Евровидение-2023» прошло по новым правилам

Ноа Кирель (Израиль)

Фото: Phil Noble / Reuters

В этом году финалисты конкурса определялись исключительно голосованием публики. Голоса жюри учитывались только на завершающем этапе «Евровидения». Помимо этого, в 2023-м году право проголосовать за претендентов получили и жители стран, не принимавших участие в вокальном соревновании. Баллы от международного сообщества засчитывались как голос от еще одной страны.

Правила претерпели изменения после обвинений организаторов в манипуляции голосами на конкурсе в 2022 году

Тогда глава румынская делегация пожаловалась, что организаторы «Евровидения» заменили оценки, которые она выставила участникам конкурса — высшая оценка жюри от Румынии была дана Молдавии, но максимальные баллы ушли Украине. Позднее представители Азербайджана и Грузии указали, что их жюри поставили максимальную оценку Украине, однако баллы от представителей этих стран не показали в эфире якобы из-за технических неполадок. Организаторы конкурса тогда заявили, что баллы уходят певцу из Великобритании Сэму Райдеру. Похожая ситуация произошла с баллами от делегации Украины, выставившей максимальную оценку Польше — эти пункты якобы также не были учтены в финальном голосовании.

Конкурс был перенесен из Украины в Великобританию

В 2022 году на состязании в Турине, Италия, победила украинская группа Kalush Orchestra. По правилам «Евровидения», следующий конкурс должен был пройти на территории страны-победительницы, однако Украина отказалась принимать мероприятие по соображениям безопасности. Организаторы состязания перенесли конкурс в Великобританию, при этом представляющая Украину группа Tvorchi автоматически вошла в гранд-финал состязания.

Между городами Великобритании был проведен конкурс на право принять «Евровидение» — в нем состязались, в частности, Манчестер, Глазго, Бирмингем и Шеффилд

В результате победил Ливерпуль — родина The Beatles и многих других международно известных групп. Музыкальное наследие города было отмечено в финале конкурса выступлениями участников «Евровидения» прошлых лет. В частности, итальянский певец Махмуд спел песню Imagine Джона Леннона, израильтянка Нетта Барзилай исполнила You Spin Me Round группы Dead or Alive, исландец Дади Фрейр — Whole Again герлз-бэнда Atomic Kitten, шведка Корнелия Джейкобс — I Turn To You певицы Мелани Си, а нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс исполнил кавер на композицию You'll Never Walk Alone группы Gerry and the Pacemakers.

Ведущими нынешнего конкурса стали британская поп-певица Алиша Диксон, звезда комедийного сериала «Тед Лассо» Ханна Уэддингхэм и украинская исполнительница Юлия Санина, а также ирландский комик Грэм Нортон.

На «Евровидении-2023» выступили украинские участники конкурса предыдущих лет

Лозунгом конкурса стало «Объединение музыкой». На открытии гранд-финала выступила украинская группа-победительница прошлогоднего состязания Kalush Orchestra, исполнившая песню Stephania. В клипе на песню, показанном в эфире, появилась принцесса Уэльская Кэтрин (урожденная Кейт Миддлтон), сыграшая на фортепиано.

Традиционный парад участников с флагами прерывался появлениями других украинских групп и артистов, выступавших на «Евровидении» прошлых лет. Так, на сцене оказались группа Go_A, певицы Тина Кароль и Джамала, а также украинский шоумен Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Они исполнили отрывки композиций, с которыми ранее выступали на состязании.

Россия отстранена от «Евровидения» с 2022 года

В 2022 году Россию отстранили от участия в «Евровидении». Такое решение было принято организующим конкурс Европейским вещательным союзом (EBU) в связи с конфликтом на территории Украины. «Это решение отражает обеспокоенность тем, что на фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение российских кандидатов этого года нанесет ущерб репутации конкурса», — говорилось в заявлении союза.

В 2023 году Россия также не выступила на «Евровидении»

Один из организаторов состязания Мартин Эстердаль подчеркнул, что запрет участия российских конкурсантов «соответствует ценностям Запада: солидарности, взаимовыручке и объединению через музыку». Он также отметил, что решение об исключении России из списка участников далось руководству непросто.

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