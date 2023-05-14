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22:00, 14 мая 2023Среда обитания

Названы российские города с самым высоким ростом цен на вторичное жилье

«Известия»: самый высокий рост цен на вторичное жилье в России зафиксирован в Омске

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Цены на вторичное жилье в крупных городах России начали активно расти, а дисконт стал резко снижаться, сообщают «Известия» со ссылкой на федеральную компанию «Этажи».

Отмечается, что самый большой рост средней цены квадратного метра за прошедший месяц зафиксирован в Омске (3,7 процента), Челябинске (3,3 процента), Екатеринбурге (2,8 процента). Также аналитики сообщили о росте цен в Самаре (2,4 процента), Ростове-на-Дону (2,2 процента) и Казани (1,8 процента).

В Москве на сегодняшний день отмечается слабая динамика — рост составил 0,4 процента, а в Санкт-Петербурге средняя стоимость снизилась на 0,1 процента, сообщили в компании.

По словам ведущего аналитика компании Александра Иванова, относительно мая 2022 года средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России выросла всего на 3,7 процента, а по итогам прошлого месяца — на 0,5 процента.

Ранее аналитики агентства недвижимости «Азбука жилья» назвали районы Москвы с самым дешевым жильем. Лидером рейтинга на первичном рынке оказалось Южное Бутово — там наиболее бюджетная квартира продается за 5,1 миллиона рублей. Первое же место на вторичном рынке занял район Бирюлево Восточное, где самую дешевую квартиру можно приобрести за 4,8 миллиона рублей.

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Марина Совина
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