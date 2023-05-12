Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

«Азбука жилья»: новостройки дешевле в Южном Бутово, а «вторичка» — в Бирюлево Восточном

Самые дешевые квартиры в новостройках продают в районе Южное Бутово, а «вторичку» — в Бирюлево Восточном. Локации Москвы с наиболее доступным жильем назвали аналитики агентства недвижимости «Азбука жилья» в своем исследовании, пишет РБК.

Новую квартиру в Южном Бутово можно приобрести минимум за 5,1 миллиона рублей. Второе место по этому показателю занимает район Митино — там жилье в новостройках стоит от 5,2 миллиона рублей. На третьей строчке оказался район Люблино с минимальной стоимостью новых квартир 5,4 миллиона рублей. В топ-пять также вошли Метрогородок (5,7 миллиона рублей) и Южное Чертаново (5,8 миллиона рублей).

Лидером на вторичном рынке жилья оказался район Бирюлево Восточное — там квартиры стоят от 4,8 миллиона рублей. Второе место занимает Можайский район, где можно приобрести объект за 4,85 миллиона рублей. Замыкает первую тройку район Некрасовка с показателем 5,4 миллиона рублей. В топ-пять вошли районы Солнцево (5,9 миллиона рублей) и Бирюлево Западное (6,1 миллиона рублей).

В целом по Москве средний бюджет квартиры в массовом сегменте оказался на уровне 15,5 миллиона рублей для новостроек и 14 миллионов рублей — для «вторички». При этом, как отмечают аналитики, в большинстве районов минимальные цены на первичном рынке оказались выше, чем на вторичном. Кроме того, на рынке новостроек речь идет о малогабаритных студиях площадью 18-21 квадратный метр, тогда как средняя площадь минимальных по цене готовых квартир будет составлять 25-30 квадратных метров.

Ранее стали известны районы Москвы с подорожавшими новостройками. Лидером по этому показателю стали Сокольники — там средняя стоимость одного квадратного метра увеличилась за год на 88,4 процента, до 538,6 тысячи рублей. Районом с подорожавшими новостройками также назвали Бутырский с динамикой в 44,8 процента. При этом эксперты компании объяснили лидерство Сокольников тем, что на рынок вышли квартиры в жилом комплексе премиального сегмента.