В Германии политики устроили скандал из-за флага Украины

Die Tageszeitung: глава берлинской партии «Левых» устроил скандал из-за флага Украины

Глава берлинской партии «Левых» Филипп Вольфайль устроил скандал из-за предложения вывесить флаг Украины на здании штаб-квартиры фракции в немецкой столице накануне съезда. Об этом написала газета Die Tageszeitung.

«Накануне партийного съезда в партии "Левых" разгорается жаркая дискуссия: должен ли украинский флаг висеть на доме Карла Либкнехта», — пишут журналисты.

В свою очередь, соратники Вольфайля предложили поместить на здание «знамя мира» с лозунгами на немецком, русском и украинском языках.

Инициативу не оценили и пользователи сети. Они заявили, что марксист Либнехт «вертится в гробу» от такой идеи. Другие комментаторы предложили переименовать офис «Левых» в дом Степана Бандеры в знак солидарности.

8 мая зарубежные СМИ писали, что в центре Берлина в парке Тиргартен у памятника советскому танку Т-34 конфликт двух прохожих из-за отношения к ситуации на Украине перерос в массовую драку. Как отмечалось, все началось с замечания, которое полицейский сделал забравшимся на танк детям. Они гуляли в парке со взрослыми. После этого к мемориалу подошел мужчина с украинским флагом за спиной. Начался спор, которые позже перерос в драку.