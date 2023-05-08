В Берлине произошла массовая драка у памятника советскому танку

BZ: в центре Берлина произошла массовая драка у памятника советскому танку Т-34

В центре Берлина в парке Тиргартен у памятника советскому танку Т-34 конфликт двух прохожих из-за отношения к ситуации на Украине перерос в массовую драку. О произошедшем 8 мая сообщает немецкая газета B.Z.

«Детские игры переросли в побоище у советского мемориала днем в воскресенье», — сказано в материале.

Как отмечается, все началось с замечания, которое полицейский сделал забравшимся на танк детям. Они гуляли в парке со взрослыми. После этого к мемориалу подошел мужчина с украинским флагом за спиной. Начался спор, которые позже перерос в драку.

Полицейский попытался разнять участников потасовки, но в процессе пострадал сам. Активист, у которого при себе был украинский флаг, получил травму головы и был доставлен в больницу.

В апреле прошлого года издание Der Tagesspiegel сообщило, что неизвестные осквернили памятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине. Вандалы нанесли надписи на стены рядом с входом в мемориальный комплекс. После этого берлинские правоохранители ужесточили меры защиты мемориала, а также других памятных мест.