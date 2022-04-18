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Неизвестные вновь исписали советский мемориал в Берлине

Вандалы вновь осквернили советский военный мемориал в Трептов-парке в Берлине

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Неизвестные вновь осквернили памятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

Вандалы нанесли надписи на стены рядом с входом в мемориальный комплекс. Согласно данным полиции, надписи появились на военном мемориале в ночь на понедельник.

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Расследование дела взяла на себя государственная защита, ответственная за политические преступления при Государственном управлении уголовной полиции (LKA). Берлинские правоохранители ужесточили меры защиты мемориала, а также других памятных мест.

Ранее российское посольство направило ноту в МИД ФРГ из-за появления надписей русофобского содержания на объектах мемориала в Берлине. На объекты архитектурного ансамбля, в том числе всемирно известный памятник советскому солдату, были нанесены надписи русофобского содержания.

Диппредставительство проинформировало о случившемся правоохранительные органы Германии, а также потребовало от МИД страны устранить последствия атаки вандалов, установить обстоятельства произошедшего, привлечь виновных к ответственности и принять исчерпывающие меры для недопущения повторения подобных инцидентов.

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Виктория Кондратьева
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