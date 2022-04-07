Посольство России направило ноту в МИД ФРГ из-за надписей на мемориале в Берлине

Посольство РФ направило ноту в МИД ФРГ из-за русофобских надписей на мемориале в Берлине

Российское посольство направило ноту в МИД ФРГ из-за появления надписей русофобского содержания на объектах мемориала в Берлине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

Акт вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке был произведен в четверг, 7 апреля. На объекты архитектурного ансамбля, в том числе всемирно известный памятник советскому солдату, были нанесены надписи русофобского содержания.

В посольстве РФ заявили, что возмущены произошедшим и рассматривают это как «циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма». Диппредставительство проинформировало о случившемся правоохранительные органы Германии, а также потребовало от МИД страны устранить последствия атаки вандалов, установить обстоятельства произошедшего, привлечь виновных к ответственности и принять исчерпывающие меры для недопущения повторения подобных инцидентов.

Ранее посольство России в ФРГ направило ноту в МИД Германии, где указало на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов после того, как в ночь с 29 на 30 марта 2022 года советские танки, входящие в архитектурный ансамбль всемирно известного мемориала в берлинском районе Тиргартен, были накрыты чехлами в цветах украинского флага. Российское посольство потребовало найти виновных и привлечь их к ответственности.