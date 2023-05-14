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08:42, 14 мая 2023Бывший СССР

Житель Артемовска рассказал о спасении бойцами «Вагнера» из заминированного дома

Житель Артемовска Корнеев: бойцы ЧВК «Вагнер» спасли людей из заминированного дома

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взорвали стену, чтобы вызволить из заминированного украинскими войсками подвала в Артемовске заблокированных там мирных граждан. Об этом рассказал эвакуированный из зоны боев Олег Корнеев, пишет РИА Новости.

По словам мирного жителя, люди выходили из подвала, чтобы набрать угля, но потом увидели мину и поняли, что заблокированы. Он добавил, что через пару дней после этого к дому пробились военные группы «Вагнер». Они вывели гражданских из подвала.

По словам Корнеева, российские военные предупредили людей, что подорвут снаряд, чтобы освободить проход. После вызволения гражданских бойцы «Вагнера» разминировали весь дом. Житель Артемовска уточнил, что после проверки выяснилось: мина на входе в подвал была с дистанционным взрывателем.

12 мая стало известно, что бойцы «Вагнера» во время боев в Артемовске спасли из подвала разрушенного дома семью местных жителей, у которых родился второй сын. Они вынесли из подвала мать с ребенком и эвакуировали их из зоны боев, а затем доставили в больницу Первомайска.

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Марина Совина
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