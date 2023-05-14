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06:03, 14 мая 2023Бывший СССР

В РПЦ предупредили о грядущей «стерилизации» детей на Украине

В РПЦ заявили, что Киев готовит украинским детям стерилизацию в несознательном возрасте

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

На Украине будут насаждаться антихристианские ценности. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» предупредил зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он прокомментировал планы Минобразования Украины совместно с американским фондом The Arcus Foundation включить «гендерно чувствительные» методы обучения детей в образовательную программу детсадов и школ. По его словам, тем самым украинцам грозит «вся "гендерная история" в полной мере» — разрушение института семьи, гей-браки и усыновление такими парами детей, гендерная идеология, а также смена пола для детей, что приводит к их «фактической стерилизации». При этом представитель церкви усомнился в том, что граждане смогут этому противостоять.

20 апреля сообщалось, что на кременском направлении заметили солдат ЛГБТ-батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Взяли один укрепчик — смотрим, а там у одного шеврон этот (с изображением единорога — прим. «Ленты.ру»). Я слышал, конечно, что у них есть такое подразделение, но думал, что это вранье. Я уже год в спецоперации, но вживую такого еще не встречал», — рассказал российский военнослужащий. На опубликованной видеозаписи видно, что у одного из военнослужащих ВСУ при себе фотография возлюбленного, обведенного линией в форме сердца в цветах украинского флага.

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Марина Совина
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