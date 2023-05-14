Великобритания пообещала усилить помощь ВСУ в подготовке к наступлению

Премьер-министр Великобритании пообещал усилить помощь ВСУ в подготовке к контрнаступлению

Великобритания намерена укрепить поддержку Украине, которая готовится к контрнаступлению на Россию. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает ТАСС.

Как отмечается в распространенном канцелярией главы правительства сообщении, соответствующее заявление он намерен сделать на саммите «Группы семи» (G7). «На саммите G7 Великобритания мобилизует международные усилия, направленные против практики экономического принуждения, к которой прибегают враждебные государства», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow перед контрнаступлением. Дальность поражения у этих ракет достигает 300 километров.