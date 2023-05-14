Экс-советник главы Пентагона рассказал об ультиматуме США к Зеленскому

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США могут заставить Зеленского принять капитуляцию

Соединенные Штаты могут заставить президента Украины Владимира Зеленского принять капитуляцию. О таком ультиматуме рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Godfrey Bloom Official.

Он допустил, что в Вашингтоне неоднократно обсуждали с политиком вопрос о признании поражения в конфликте на Украине.

«Зеленскому не раз говорили в Вашингтоне: либо он дальше атакует Россию, либо определяет условия капитуляции. Другими словам, если он хочет выжить и остаться в игре, то должен пожертвовать еще большим количеством украинских солдат в бессмысленном контрнаступлении», — отметил Макгрегор.

По его мнению, украинский лидер находится под огромным давлением США в связи с отсутствием значимых успехов на фронте. В то же время для украинской армии складывается довольно тяжелая ситуация из-за нехватки боеприпасов и техники, уточнил бывший сотрудник Пентагона.

Макгрегор предположил, что у Украины осталось не так много оружия из тех поставок, что она уже получила от западных партнеров. При этом Североатлантический альянс не имеет необходимых ресурсов, в которых в действительности нуждаются Вооруженные силы Украины, резюмировал он.

14 мая генерал США Бен Ходжес допустил провал контрнаступления украинских военных из-за давления Запада на Киев. По его словам, в администрации американского президента Джо Байдена есть политики, которые «не привержены абсолютной победе Украины».