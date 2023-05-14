Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:38, 14 мая 2023Мир

Экс-советник главы Пентагона заявил о неспособности США восполнить потери ВСУ

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США не могут восполнить потери бронетехники ВСУ

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Запад не в состоянии восполнить Вооруженным силам Украины (ВСУ) потери бронетехники, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Стивену Гарднеру, опубликованном в YouTube-канале журналиста.

Бывший советник уточнил, что с начала конфликта украинская сторона потеряла около 10 тысяч бронированных машин. «Это невероятно, 10 тысяч! Можно предположить, что потери ВСУ невосполнимы», — высказался эксперт. Макгрегор указал на то, что большие потери украинской армии в технике говорят о высокой эффективности работы Вооруженных сил (ВС) России в уничтожении бронетранспорта. США неспособны восполнить потери ВСУ, отметил он.

Полковник считает, что отправка вооружения на Украину обогатит военно-промышленный комплекс (ВПК) США, но никак не поможет Киеву изменить баланс сил в зоне боевых действий.

Ранее Минобороны заявило о наступлении ВСУ на всей линии соприкосновения под Соледаром. В наступлении на тактическом направлении ВСУ задействовали более тысячи военнослужащих, а также до 40 танков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российские войска нанесли удары по складам ВСУ на западе Украины. Военкоры назвали налет «ударом возмездия»
Дочь Глюкозы раскрыла подробности отношений с отцом и матерью
Экс-советник главы Пентагона заявил о неспособности США восполнить потери ВСУ
Названы особенности ракеты Storm Shadow
Стало известно о планах Зеленского оккупировать российские города
В Тольятти оценили экологическую обстановку из-за пожара в покрасочном цехе
Глава Тольятти назвал сложности в тушении покрасочного цеха
Польских политиков уличили в работе за «спасибо» от Украины
В России назвали условие выхода из Арктического совета
Экс-разведчик США спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.