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23:58, 14 мая 2023Забота о себе

Врач рассказала об опасности принятия горячей ванны

Терапевт Меняйлова: принимать горячую ванну опасно людям с заболеваниями сердца

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Терапевт Анастасия Меняйлова заявила, что принятие ванны имеет положительный эффект на организм, но существует ряд противопоказаний, при которых такая процедура может стать опасной. Об этом врач рассказала в интервью «Газете.Ru».

К примеру, от горячей ванны стоит отказаться при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что в горячей воде тело нагревается, механизмы естественного охлаждения организма не срабатывают. В это же время увеличивается нагрузка на сердце, объяснила терапевт.

Также нельзя принимать ванну людям с пониженным артериальным давлением. Во время этой процедуры сосуды еще сильнее расширяются, а это может спровоцировать обморок. Меняйлова посоветовала быть осторожным людям с повышенной температурой. Принятие горячей ванны может усугубить ситуацию.

Подобные водные процедуры могут ухудшить самочувствие у страдающих мигренями, а при тромбозе спровоцировать усугубление заболевания из-за нагрузки на сосуды, объяснила врач.

«Теплые ванны способны вызвать резкое снижение уровня сахара в крови, а это весьма опасно для диабетика», — заключила медик.

Ранее врач-дерматовенеролог, трихолог Алена Романова назвала пять вещей, которые нельзя хранить в ванной комнате. В первую очередь специалист призвала оставлять на долгое время только те полотенца, которые используются в настоящий момент. Медик отметила, что недопустимо хранить халаты и белье, даже если для них предусмотрен отдельный шкаф. Также в список попали декоративная косметика и кисти для макияжа.

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Марина Совина
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