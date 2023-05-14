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10:52, 14 мая 2023Мир

Украинская разведка получит сотню немецких беспилотников

Украинская разведка получит 105 немецких беспилотников Vector

Фото: JGA / Shutterstock / Fotodom

Украинская разведка ожидает поставки партии из сотни немецких беспилотников Vector. Всего разведчики получат 105 единиц такой техники, сообщается в Telegram-канале главного управления разведки (ГУР) Украины.

Поставка произойдет в рамках контракта Министерства обороны Украины с немецкой компанией-производителем БПЛА Quantum-Systems GmbH. Отмечается, что данная партия станет второй, которую получает украинская армия благодаря финансированию правительством ФРГ.

Беспилотники Vector оснащены электрооптическим и инфракрасным сенсорами для круглосуточного обнаружения целей, а также защищенными каналами, по которым можно передавать данные и транслировать видео во время боевых миссий в режиме реального времени. Прочная конструкция машины помогает справиться с погодными факторами. В ГУР Украины добавили, что в прошлом такие беспилотники показали высокую эффективность на поле боя.

Ранее в мае постпредство Польши при Евросоюзе (ЕС) сообщало, что больше половины переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков польские. Варшава поставила 325 из 575 западных танков.

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Александра Качан
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