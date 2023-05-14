Украинская разведка получит сотню немецких беспилотников

Украинская разведка получит 105 немецких беспилотников Vector

Украинская разведка ожидает поставки партии из сотни немецких беспилотников Vector. Всего разведчики получат 105 единиц такой техники, сообщается в Telegram-канале главного управления разведки (ГУР) Украины.

Поставка произойдет в рамках контракта Министерства обороны Украины с немецкой компанией-производителем БПЛА Quantum-Systems GmbH. Отмечается, что данная партия станет второй, которую получает украинская армия благодаря финансированию правительством ФРГ.

Беспилотники Vector оснащены электрооптическим и инфракрасным сенсорами для круглосуточного обнаружения целей, а также защищенными каналами, по которым можно передавать данные и транслировать видео во время боевых миссий в режиме реального времени. Прочная конструкция машины помогает справиться с погодными факторами. В ГУР Украины добавили, что в прошлом такие беспилотники показали высокую эффективность на поле боя.

Ранее в мае постпредство Польши при Евросоюзе (ЕС) сообщало, что больше половины переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков польские. Варшава поставила 325 из 575 западных танков.