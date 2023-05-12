Более половины переданных ВСУ танков оказались польскими

Постпредство Польши: Варшава поставила ВСУ 325 из 575 переданных Киеву западных танков

Постпредство Польши при Евросоюзе (ЕС) отчиталось о поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) технике и вооружениях. В Twitter-аккаунте ведомства подчеркнули, что 325 из 575 танков, переданных западными странами Киеву, были выделены Варшавой.

Таким образом, из заявления следует, что Польша передала более половины (57 процентов) танков, которые Украина получила от западных партнеров. На втором месте по числу поставленных танков оказались Нидерланды (85), на третьем и четвертом — Германия (80) и США (76). Кроме того, власти страны выделили в пользу соседнего государства 14 из 28 полученных Киевом самолетов.

Ранее сообщалось, что Варшава передала Киеву 14 истребителей МиГ-29.

В начале мая глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что ЕС предпочел бы тратить бюджетные средства на своих граждан, а не отдавать Украине, однако у него «нет выбора».