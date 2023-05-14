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21:29, 14 мая 2023Экономика

Доходность облигаций в юанях выросла до шести процентов годовых

«Ъ»: доходность по бондам и депозитам в китайских юанях возросла

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Доходность банковских вкладов и долговых бумаг за последние шесть месяцев выросла с 1 до 3 процентов по депозитам и до 4-6 процентов годовых по облигациям. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России, передает издание «Коммерсантъ».

Регулятор отметил тенденцию увеличения доли юаня в расчетах на внешнеэкономические операции, на внутреннем биржевом и внебиржевом рынках. С марта прошлого года по март текущий российские экспортеры нарастили объем месячных операций в данной иностранной валюте с 0,5 миллиарда долларов до 6,9 миллиарда долларов, а импортеры — с 1,4 миллиарда долларов до 7,7 миллиарда долларов.

Как подчеркнули в Центробанке, доля китайского юаня в структуре экспорта составила 18 процентов, а в структуре импорта — 27 процентов.

9 мая сообщалось, что с января по апрель 2023 года товарооборот между Россией и Китаем увеличился более чем на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в результате чего превысил 73 миллиарда долларов.

Как сообщила китайская сторона, Москва в больших объемах реализует Пекину нефть, газ, уголь, продовольствие, металлы, древесину и продукцию химической промышленности. А КНР продает России электронику, оборудование, бытовую технику.

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Марина Совина
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