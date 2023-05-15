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11:13, 15 мая 2023Ценности

Популярную блогершу отказались пускать в магазин российского бренда 12 Storeez

Блогершу Наталью Давыдову не пустили в магазин 12 Storeez в Москве из-за отсутствия записи

Фото: @juliaperesild

Российская блогерша Наталья Давыдова, известная как Тетя Мотя, рассказала о неудачной попытке шопинга в бутике популярного бренда 12 Storeez. Пост на эту тему она опубликовала в личном Telegram-канале.

Инфлюэнсер посетила магазин упомянутой марки, который расположен в Столешниковом переулке в Москве. По словам знаменитости, продавцы отказались пускать ее в пустой бутик, сославшись на новую политику компании, согласно которой визит в данную торговую точку теперь осуществляется только по предварительной записи — у Давыдовой она отсутствовала.

«Тяжелый люкс вернулся в Москву. Админы соседних каналов рассказывали, что в Париже в Chanel теперь можно зайти только по записи. Наши бренды явно этим вдохновились. Сейчас с подругой пробовали взять штурмом магазин 12 Storeez. Нас не пустили (...) и посоветовали дойти до Цветного бульвара и попытать счастья там. (...) Так что теперь можно испытать те же ощущения, но по более доступной цене и без перелета», — уточнила автор публикации.

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Сооснователь 12 Storeez Иван Хохлов, в свою очередь, отметил, что запись ввели в связи с большим количеством желающих совершить покупки. «Оказывать хороший сервис невозможно, поэтому решили оставить за собой право в часы пик ограничивать вход. Магазин всегда работает и открыт, просто иногда придется подождать в очереди, как если вы пришли в хороший ресторан в час пик и заранее не записались», — заключил он.

В январе иностранцы восхитились нарядом Натальи Давыдовой в Париже. Знаменитость посетила показ марки Schiaparelli. Для мероприятия звезда выбрала кутюрное платье белого цвета люксового бренда Dior, оформленное пышной юбкой, широкими рукавами и воротником, а также черным кожаным корсетом.

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Карина Черных
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Популярную блогершу отказались пускать в магазин российского бренда 12 Storeez
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