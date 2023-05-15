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23:37, 15 мая 2023Россия

Россия предупредила об амбициях НАТО милитаризировать Арктику

Грушко: расположение Финляндии подстегнет амбиции НАТО по милитаризации Арктики

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» предупредил о том, что географическое расположение Финляндии, которая недавно стала частью НАТО, может повлиять на решение альянса о милитаризации Арктики.

«Поскольку Финляндия находится на севере Европы, значит, это будет подстегивать амбиции НАТО милитаризовать Арктику», — заявил замглавы МИД.

Ранее Левая партия бундестага в своем обращении к правительству заявила, что Германии стоит обратить внимание на вопрос милитаризации Арктики, так как сложившаяся в этом регионе ситуация чревата в том числе распространением конфликта России и Запада на его территорию.

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Марина Совина
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