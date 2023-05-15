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09:35, 15 мая 2023Интернет и СМИ

Гоар Аветисян рассказала о некрозе после уменьшения груди

Гоар Аветисян рассказала, что у нее начался некроз после операции по уменьшению груди

Фото: @goar_avetisyan

Популярная визажистка и блогерша Гоар Аветисян рассказала о некрозе тканей после операции по уменьшению груди. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Аветисян, она перенесла очередное хирургическое вмешательство пару месяцев назад. Визажистка пожаловалась, что после операции рана на груди плохо заживала, начался некроз.

Она сравнила глубокую рану в этой области с надкусанным яблоком. «А потом в один прекрасный день мы увидели, что она начала разворачиваться. Думала, сердце выпрыгнет оттуда», — рассказала блогерша.

Постепенно состояние пришло в норму, рана зажила, отметила знаменитость. При этом тяжелое восстановление привело к тому, что Аветисян стала заедать стресс и поправилась на пять килограммов.

«Я чувствую себя ущербной из-за нового рубца и ощущения, что я свинья», — поделилась она.

Ранее 29-летняя Аветисян уже рассказывала поклонникам, что швы после уменьшения груди не заживают у нее больше месяца. В сторис она призналась, что рана на ее бюсте неожиданно увеличилась в два раза. «Я долго отрицала и не принимала ситуацию, так как отказывалась видеть уродливой грудь в шрамах. Но я сдаюсь. Я согласна на любые шрамы, только пусть заживет», — написала она.

Марина Совина
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