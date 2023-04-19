Гоар Аветисян рассказала об ухудшениях после пластики со словами «я сдаюсь»
Популярная визажистка Гоар Аветисян пожаловалась на свое самочувствие после пластической операции. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
29-летняя блогерша уже рассказывала поклонникам, что швы после уменьшения груди не заживают у нее больше месяца. В последних сторис знаменитость призналась, что рана на ее бюсте неожиданно увеличилась в два раза. По словам инфлюэнсера, когда она увидела ухудшение состояния своей груди, то чуть не потеряла сознание.
«Господи, когда это все закончится? Я долго отрицала и не принимала ситуацию, так как отказывалась видеть уродливой грудь в шрамах. Но я сдаюсь. Я согласна на любые шрамы, только пусть заживет», — поделилась Аветисян в разговорном видео в соцсети.
В марте Гоар Аветисян также описала состояние после пластики фразой «закончились силы жить». Инфлюэнсер призналась, что тяжело отходила от наркоза после состоявшегося хирургического вмешательства.