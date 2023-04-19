Гоар Аветисян рассказала об ухудшениях после пластики со словами «я сдаюсь»

Визажистка Гоар Аветисян рассказала об ухудшении состояния после уменьшения груди

Популярная визажистка Гоар Аветисян пожаловалась на свое самочувствие после пластической операции. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя блогерша уже рассказывала поклонникам, что швы после уменьшения груди не заживают у нее больше месяца. В последних сторис знаменитость призналась, что рана на ее бюсте неожиданно увеличилась в два раза. По словам инфлюэнсера, когда она увидела ухудшение состояния своей груди, то чуть не потеряла сознание.

«Господи, когда это все закончится? Я долго отрицала и не принимала ситуацию, так как отказывалась видеть уродливой грудь в шрамах. Но я сдаюсь. Я согласна на любые шрамы, только пусть заживет», — поделилась Аветисян в разговорном видео в соцсети.

В марте Гоар Аветисян также описала состояние после пластики фразой «закончились силы жить». Инфлюэнсер призналась, что тяжело отходила от наркоза после состоявшегося хирургического вмешательства.