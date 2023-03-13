Гоар Аветисян описала состояние после пластики фразой «закончились силы жить»

Визажистка Гоар Аветисян пожаловалась на капельницы после пластической операции

Популярная визажистка Гоар Аветисян описала состояние после очередной пластической операции. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

29-летняя блогерша решилась на уменьшение груди у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Инфлюэнсер призналась, что тяжело отходит от наркоза после состоявшегося хирургического вмешательства. «У меня будто закончились силы жить дальше», — пожаловалась знаменитость и добавила к своей фразе, что каждый день ей делают капельницы по несколько часов.

«Каждый день уговариваю себя выйти к вам, но силе нет», — подчеркнула Аветисян. Помимо этого, визажистке назначили не менее семи сеансов барокамеры, в которой она дышит кислородом.

В сентябре 2022 года Гоар Аветисян раскритиковали в сети за продажу программы по похудению после пережитых пластических операций. Тогда бизнесвумен объявила о запуске марафона, покупатели которого получат систему для избавления от лишних килограммов, включающую в себя диетические рецепты, калькулятор калорий, различные тренировки, трекер воды, дневник питания и другую информацию.