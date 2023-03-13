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16:25, 13 марта 2023Ценности

Гоар Аветисян описала состояние после пластики фразой «закончились силы жить»

Визажистка Гоар Аветисян пожаловалась на капельницы после пластической операции

Кадр: @goar_avetisyan

Популярная визажистка Гоар Аветисян описала состояние после очередной пластической операции. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

29-летняя блогерша решилась на уменьшение груди у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Инфлюэнсер призналась, что тяжело отходит от наркоза после состоявшегося хирургического вмешательства. «У меня будто закончились силы жить дальше», — пожаловалась знаменитость и добавила к своей фразе, что каждый день ей делают капельницы по несколько часов.

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«Каждый день уговариваю себя выйти к вам, но силе нет», — подчеркнула Аветисян. Помимо этого, визажистке назначили не менее семи сеансов барокамеры, в которой она дышит кислородом.

В сентябре 2022 года Гоар Аветисян раскритиковали в сети за продажу программы по похудению после пережитых пластических операций. Тогда бизнесвумен объявила о запуске марафона, покупатели которого получат систему для избавления от лишних килограммов, включающую в себя диетические рецепты, калькулятор калорий, различные тренировки, трекер воды, дневник питания и другую информацию.

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Майя Пономаренко
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