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10:02, 15 мая 2023Силовые структуры

Свидание с мужчиной из сети закончилось для пенсионера потерей денег и инфарктом

Российский пенсионер лишился денег и получил инфаркт из-за встречи с мужчиной из сети

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Москве полицейские ведут розыск неизвестного мужчины, обокравшего 66-летнего российского пенсионера, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, пожилой мужчина в сети интернет на одном из сайтов знакомств познакомился с мужчиной. После пылкой переписки он пригласил потенциального любовника к себе. Гость приехал на свидание с бутылкой коньяка и закуской.

После того как новые знакомые выпили, пенсионеру стало плохо и он отключился. Очнулся с сильной болью в сердце. Медики доставили его в больницу с инфарктом. Позже оказалось, что со счетов пострадавшего пропали все деньги.

22 марта сообщалось, что в Ангарске у пришедшего на встречу с интернет-подругой мужчины похитили 500 тысяч рублей.

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Владимир Седов
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