Силовые структуры
Свидание с мужчиной из сети закончилось для пенсионера потерей денег и инфарктом
Российский пенсионер лишился денег и получил инфаркт из-за встречи с мужчиной из сети
В Москве полицейские ведут розыск неизвестного мужчины, обокравшего 66-летнего российского пенсионера, сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным издания, пожилой мужчина в сети интернет на одном из сайтов знакомств познакомился с мужчиной. После пылкой переписки он пригласил потенциального любовника к себе. Гость приехал на свидание с бутылкой коньяка и закуской.
После того как новые знакомые выпили, пенсионеру стало плохо и он отключился. Очнулся с сильной болью в сердце. Медики доставили его в больницу с инфарктом. Позже оказалось, что со счетов пострадавшего пропали все деньги.
22 марта сообщалось, что в Ангарске у пришедшего на встречу с интернет-подругой мужчины похитили 500 тысяч рублей.