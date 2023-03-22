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20:01, 22 марта 2023Силовые структуры

Встреча россиянина с интернет-подругой закончилась разбойным нападением

В Ангарске у пришедшего на встречу с интернет-подругой мужчины похитили 500 тысяч рублей

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

В Анагарске пятеро мужчин и одна женщина предстанут перед судом за разбойное нападение на 39-летнего россиянина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Иркутской области.

По версии следствия, в апреле 2022 года фигурантка договорилась с сообщниками и создала страницу в соцсети «ВКонтакте» под вымышленным именем. Там она познакомилась с мужчиной и предложила ему встретиться вечером в 7-м микрорайоне города.

Когда россиянин приехал на свидание с интернет-подругой, на него напали пять человек и насильно затащили его на территорию дачного кооператива. Угрожая насилием и нанося побои, они заставили его назвать ПИН-код от карты и забрали его личные вещи. После этого они сняли со счета жертвы более 500 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в полицию. Стражи порядка установили личность подозреваемых, вскоре они были задержаны.

Ранее сообщалось, что жителя Новосибирска обвинили в убийстве 51-летней подруги с сайта знакомств на свидании.

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Елизавета Новикова
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